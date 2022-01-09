Похудевшая Дубцова похвасталась фигурой в купальнике

39-летняя Ирина Дубцова отдыхает на Мальдивах. Певица показала снимок с солнечного пляжа.

Артистка не сообщила, с кем отправилась в поездку. В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала кадр, по которому видно, как преобразилась ее фигура. Ирина Дубцова заметно похудела.

Исполнительница позировала в розовом боди в соблазнительной позе. Она иронично отметила, что у всех есть подобные фото, и она решила сделать такое же. Поклонники осыпали знаменитость комплиментами. "Ирина, какая фигура у вас шикарная, и вы сама классная", "Прекрасная", – высказались восхищенные фолловеры.

Отметим, что на Мальдивах в настоящее время нежится под солнцем и Полина Гагарина, которая также похвасталась стройными формами в купальнике. Снимок с отдыха обнародовала и телеведущая Дана Борисова.

Отметим, что о личной жизни Ирины Дубцовой ходит много слухов. Сама же певица не любит распространяться о ней. Звезде неоднократно приписывали романы с коллегами, которые артистка либо опровергла, либо попросту не комментировала.

Вокалистка ранее говорила о том, что у нее пока нет любимого мужчины. Она воспитывает сына Артема, который родился в браке с Романом Черницыным. После рождения ребенка пара рассталась. А весной 2021 года Ирина Дубцова приняла участие в шоу "Маска" на НТВ.