Филипп Киркоров присутствовал на финале "Ледникового периода".

В связи с ухудшением состояния здоровья Татьяну Тарасову госпитализировали буквально накануне финала шоу "Ледниковый период". Однако завершающий выпуск все-таки сняли, на место председателя жюри пригласили Филиппа Киркорова. Артист был крайне тронут таким доверием и выложил в свой блог пост с благодарностями.

Филипп Бедросович признался, что ему было крайне непросто судить такой ответственный этап, притом не имея ничего общего с фигурным катанием. На помощь ему пришли коллеги по жюри Татьяна Навка и Александр Жулин. Киркоров признался в чувствах тяжелобольной Тарасовой, выразив восхищение. "Заменить Татьяну Анатольевну невозможно. Она незаменимая! В очередной раз – желаю здоровья (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал певец.

Поклонники неоднозначно отреагировали на такую замену председателя жюри. Многие уверены, что принимать решения должен тот, кто разбирается в фигурном катании. "Киркоров что там делает? Он что понимает в судействе по фигурному катанию?", – возмутились в Сети.

Однако большинство было радо видеть артиста в роли судьи и восхитилось его мудростью. "Очень понравились ваши комплименты участникам и поддержка", "Самый лучший председатель судейского жюри", "Смотрим! Председатель великолепный", "Вы супер-классно-разный!", "Вы выполнили свою судейскую миссию на 100%!", – восхитились поклонники.