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Шоу-бизнес
"Сойти с ума": Известная спортсменка показала фото изуродованного инсультом Моисеева

"Сойти с ума": Известная спортсменка показала фото изуродованного инсультом Моисеева

Фигуристка Оксана Баюл поделилась снимками с Борисом Моисеевым.
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Победительница Олимпиады 1994 года опубликовала в своем блоге архивные фото с музыкантом, на них Борис Моисеев запечатлен еще до того, как его изуродовал страшный инсульт. Оксана подписала снимок строчкой из песни "Две свечи", которую Моисеев исполнял вместе с Аллой Пугачевой. "Легко сойти с ума от мирских забот", – написала Баюл.

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Комментаторы бурно отреагировали на трогательный архивный снимок.
"Я помню этот день. Ты там отличилась", "Перед смертью все равны", "Грустно это все. Были такие молодые и счастливые, а сейчас без слез не взглянешь", – выразили печаль подписчики.

Поле победы в Олимпийских играх Оксана Баюл переехала их Украины в США, где уже давно обосновалась. Сейчас спортсменка пишет мемуары, по слухам, туда войдут и совместные воспоминания с Борисом Моисеевым.

Сам же Борис Михайлович после страшной болезни перестал появляться на публике. Он крайне редко совершает какие-то выходы, но, в основном, живет жизнью обычного пенсионера. Его друзья из шоу-бизнеса поддерживают его всеми силами. Среди них и близкая подруга Алла Пугачева, которая всегда рядом с болеющим артистом, она даже периодически помогает финансово, хоть Моисеев и отказывается.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 9 января 2022, 14:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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