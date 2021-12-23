"Алла была в ярости": Пугачева взорвалась из-за выходки Моисеева

Алла Пугачева и Борис Моисеев дружат уже много лет, однако и между ними случались ссоры.

На днях об одном таком конфликте поведал Максим Галкин в ютуб-шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю!". По условиям программы юморист должен был правильно отвечать на каверзные вопросы ведущего, а в случае ошибки – поведать народу какую-то постыдную историю. Впрочем, таковых историй у Максима Галкина не оказалось, однако вспомнился занятный случай из жизни Аллы Пугачевой.

Около десяти лет назад звезды готовились к выступлению на Украине. Борис Моисеев должен был выступать с очень серьезной композицией, которая не вполне вписывалась в его привычный репертуар. На репетиции Примадонна заметила гимнаста в нижнем белье, который спускался на сцену по канату. Артистка нашла это неуместным и попросила передать этого танцовщика другой своей коллеге – Светлане Лободе.

Несмотря на настойчивую просьбу Примадонны, во время номера Лободы гимнаст на сцене не появился, тогда Пугачева буквально взорвалась из-зы выходки Моисеева.

"Сказать, что Алла была в ярости – не сказать ничего," – признался юморист, вспоминая о том конфликте.

Артист отметил, что его супруга восприняла тогда этот поступок коллеги и друга как настоящий "саботаж". Впрочем, позже старым друзьям удалось забыть о неприятном инциденте и наладить отношения.

В последние годы, когда здоровье стало подводить Бориса Моисеева, Примадонна не забыла о друге и всегда переживает о нем. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алла Пугачева позвонила ему и передала деньги.