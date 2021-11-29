"Непроверенная дрянь": директор Моисеева взорвался из-за грязных слухов

После пережитых тяжелых инсультов 67-летний Борис Моисеев ведет уединенный образ жизни.

Из-за продолжительного отсутствия Бориса Моисеева в медийном пространстве среди пользователей Сети то и дело рождаются всевозможные версии о тяжелой судьбе артиста. Директор музыканта Сергей Горох решил опровергнуть все эти слухи и рассказал, как на самом деле сейчас живет Борис Моисеев.

Нынешняя жизнь знаменитого артиста похожа на жизнь обычного российского пенсионера. Музыкант постепенно восстанавливается после болезни, преимущественно пребывает в хорошем настроении и чувствует себя нормально. Вновь собирать залы и выходить на сцену исполнитель не планирует.

Решать бытовые проблемы Борису Михайловичу помогает экономка, на которую возложены обязанности по уборке, стирке и приготовлению еды. За здоровьем музыканта следит медсестра, которая приходит каждую неделю. Сам Горох тоже регулярно навещает артиста и следит за его состоянием.

Директор признался, что периодически до пожилого музыканта доходят грязные слухи, будто он голодает, бедствует или вовсе умер. Это негативно влияет на настроение Моисеева.

"Эта непроверенная дрянь очень расстраивает его," – взорвался Горох.

В беседе с NEWS.ru Мужчина объяснил, что подобные слухи беспочвенны. На связи с Моисеевым всегда его знаменитые коллеги. Не забывает о старом друге и Алла Пугачева, которая передает ему любимые им котлеты, фрукты и даже деньги. Впрочем, по словам Гороха, от материальной помощи музыкант всегда отказывается, уверяя, что на жизнь ему вполне хватает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что тяжелобольного Бориса Моисеева сняли на коленях у замужней Аллы Пугачевой.