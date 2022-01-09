Тяжелобольная Тарасова оказалась на больничной койке накануне финала "Ледникового периода"

Проблемы Татьяны Тарасовой со здоровьем сильно пугают ее поклонников.

После серьезной травмы еще в юности у заслуженного тренера РФ начались серьезные изменения в организме. Повреждения дали осложнения на опорно-двигательную систему и прогрессировали с возрастом. В итоге Тарасова перенесла операцию на позвоночнике. В последнее время 74-летняя наставница чувствует себя все хуже.

В прошедшем году ее несколько раз госпитализировали, чтобы справиться с последствиями операции. В итоге Татьяна Анатольевна оказалась прикована к инвалидному креслу, на котором ей даже пришлось сниматься в "Ледниковом периоде". Ради любимого шоу наставница не раз преодолевала проблемы со здоровьем.

В середине декабря тренер попала в больницу, из-за этого ей даже пришлось пропустить финал проекта. Участники, наставники и зрители были шокированы отсутствием председателя жюри. Илья Авербух высказался о том, что такой поворот стал для него потрясением. Все, кто так или иначе связан с фигурным катанием, сильно переживают за тяжелобольную Татьяну Тарасову, надеясь на ее скорейшее выздоровление.