Взбешенная нападками Рудковская накинулась на 74-летнюю Тарасову

Конфликт между Яной Рудковской и заслуженным тренером не утихает. Продюсер в очередной раз не смогла сдержать свой пыл и раскритиковала Татьяну Тарасову.

Жена фигуриста Евгения Плющенко устала от пренебрежительных слов в свой адрес. По мнению блондинки, Татьяна Тарасова раньше рьяно разоблачала несправедливость в спорте, а теперь этого не делает.

Яна Рудковская разнесла тренера в пух и прах. Она заявила, что будет всегда говорить то, что считает нужным, особенно, если нападают на ее близких. При этом продюсер подчеркнула, что неважно, кто является ее оппонентом.

По словам супруги спортсмена, прежде она уважала Татьяну Тарасову за то, что та всегда говорила правду. Сейчас же, как отметила продюсер, она перестала это делать, либо просто не замечает несправедливости в российском спорте.

Яна Рудковская предположила, что у 74-летней Татьяны Тарасовой либо уже нет на это сил, либо желания. Вместе с тем светская львица заявила, что считает свою оппонентку в спорах великим тренером и пожелала ей здоровья.

Напомним, ранее Яна Рудковская резко ответила Татьяне Тарасовой из-за ее слов об их с Евгением Плющенко сыне Саше. Тренер заявила, что пока не видит потенциала в мальчике, который делает успехи на льду. Продюсер дала понять, что не даст в обиду свою семью и попросила тренера впредь не делать подобных высказываний о ее ребенке.

