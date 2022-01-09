"Было очень непросто": Затворница Кабаева взорвалась из-за страшной несправедливости

Алина Кабаева повздорила с руководством канала "Россия 1".

Знаменитая гимнастка ведет довольно непубличный образ жизни, она редко появляется на людях и мало публикуется в социальных сетях. После победы в Олимпиаде 2004 года Алина стала всемирно известна, но вскоре ушла из медийного пространства, отдав предпочтение буквально затворническом образу жизни.

Тем не менее, когда речь идет о чем-то действительно для нее важном, Кабаева вспоминает о популярности. Так случилось и с руководством канала "Россия 1". Дело в том, что администрация долго тянула с решением относительно показа детского фестиваля художественной гимнастики "Алина", который ежегодно организует фонд Кабаевой.

Страшная несправедливость возмутила спортсменку, она буквально взорвалась на руководство канала. Как известно, Алина умеет правильно подбирать слова, чтобы обратить внимание на свое мнение. "Вначале было очень непросто убедить руководство телеканала пойти нам навстречу, потому что были сомнения по поводу интереса к фестивалю со стороны зрителей", – вспомнила гимнастка.

В итоге решение было принято в ее пользу. Трансляция фестиваля ежегодно проходит на "России 1" и на канале "Карусель". По словам Кабаевой, показ соревнований помог популяризировать спорт и увеличить число поклонников фестиваля.