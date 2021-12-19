"От заката до восхода": кадры с отплясывающей в ресторане Кабаевой слили в Сеть

В ресторане "Восход", что находится в самом сердце столицы, прошла шумная вечеринка. Мероприятие было посвящено открытию "Небесной грации" – турнира по художественной гимнастике.
Звездой этого вечера была олимпийская чемпионка Алина Кабаева. 38-летняя спортсменка пришла в ресторан в сверкающем платье золотого оттенка. Наряд подчеркивал прекрасную фигуру знаменитости. Кабаева была в отличном расположении духа.
Когда все важные слова были сказаны, звон бокалов отзвенел, а блюда опустели, гости вечеринки пошли в пляс. Отожгла на танцполе и Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка оттянулась под задорную композицию "От заката до восхода" Андрея Губина, а также исполнила цыганочку.
Видеозаписи с мероприятия уже распространились в Сети. Поклонники Алины Кабаевой были рады увидеть любимицу в неформальной обстановке. Они не устают восхищаться красотой спортсменки.
"Все такая же красавица! Прекрасна!!!! Веселая, солнечная! Только самых лучших пожеланий!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) " – написал фанат Кабаевой.
На вечеринке, как утверждают очевидцы, присутствовала и Ирина Винер-Усманова. Заслуженный тренер выбрала для выхода в свет костюм черного цвета, украшенный вышивкой ручной работы. Образ Ирина Александровна дополнила ниткой жемчуга. Поговаривают, что Кабаева позднее станет преемницей Винер-Усмановой и возглавит Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.