Вход две тысячи евро: Раздавленный разводом Лепс пустился во все тяжкие

Большинство российских знаменитостей на новогодние каникулы разъехалось на дорогущие курорты. Новоиспеченный холостяк Григорий Лепс не стал исключением. Артист поехал в Куршавель, чтобы дать там концерт на закрытой вечеринке. Мероприятие пройдет в закрытом клубе, вход стоит от двух тысяч евро, что примерно равно 168 тысячам рублей.
Помимо работы, конечно, Лепс планирует и шикарный отдых вместе со своими друзьями бизнесменами. Он уже поселился в роскошном отеле, который, по подсчетам, стоит около 60 тысяч рублей в сутки. Перелет тоже вышел в приличную сумму – около 250 тысяч. Чтобы забыться и отдохнуть от пережитого развода, Григорий Викторович пустился во все тяжкие.
Закрытая вечеринка для состоятельных гостей пройдет в старинном шале в горах, где будут выступать многие звезды отечественной эстрады. Вести мероприятие будет Николай Фоменко.
Напомним, в конце декабря Григорий Лепс развелся со своей музой Анной Шаплыковой, с которой был в браке более 20 лет. По словам адвокатов, именно супруга стала инициатором расставания, сам же артист крайне тяжело переживал разрыв, даже попал в больницу.