Прожженный альфонс: обнародована подноготная молодого любовника экс-жены Лепса

Известный блогер Рустам Солнцев отлично знает мускулистого красавца Дмитрия Савчука, которого называют любовником теперь уже экс-супруги Григория Лепса, Анны Шаплыковой. Шоумен рассказал, что манекенщик – очень милый парень и прожженный альфонс.
"Известный любитель за счет женщин полетать отдыхать" – обнародовал подноготную Савчука Солнцев.
На днях репортеры узнали, что Шаплыкова и ее молодой спутник вместе загорали на Мальдивах. Дескать, именно там красавец оказывал переживающей из-за развода 49-летней жене Лепса дружескую поддержку. По словам Рустама, с курорта Анна и Дмитрий вернулись еще месяц назад. На острова и обратно пара летала частным самолетом.
Солнцев отметил также, что нынешний спутник Шаплыковой "простенький" интеллектуально, однако очень хорош в постели. Недалекий ум, считает шоумен, не делает человека нехорошим априори.
Солнцев не осуждает Шаплыкову за то, что она поддалась чарам Савчука. В браке с артистом Анна провела около 20 лет и родила двоих детей. Теперь, считает Солнцев, экс-супруга Григория Лепса "физиологически оттягивается".