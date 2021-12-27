Сбежала с двумя чемоданами и осталась без гроша: что стало с бывшей женой Лепса

Первая супружеская жизнь Григория Лепса закончилась почти так же быстро, как и началась

20 декабря Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова поставили в отношениях жирную точку. Уже несколько недель общественность обсуждает детали разрыва одной из самых крепких пар шоубизнеса и пытается предположить, как супруги поделили многомиллионное состояние. Однако мало кто помнит, что этот развод – второй в жизни Лепса. В отличие от Шаплыковой, первая супруга певца не получила от него ни гроша.

Григорий Лепс познакомился со Светланой Дубинской еще во время учебы в музыкальном училище. В жизни будущей звезды тогда не было ни популярности, ни больших гонораров, ни собственного жилья. Но разве это преграда для большой любви? Едва Григорий успел вернуться из армии, как возлюбленные сыграли свадьбу и поселились в скромной квартирке родителей жениха. Вскоре в молодой семье случилось прибавление – в 1984 году на свет появилась дочь супругов Инга.

Чтобы прокормить семью, Лепс подрабатывал в сочинских ресторанах. Именно там перспективный исполнитель получил заманчивое предложение – попробовать свои силы в столице. Но на тот момент его раннему браку, который продержался всего пару лет, уже пришел конец. Светлана не смогла ужиться со свекровью и свекром, собрала свои немногочисленные пожитки в два чемодана и уехала, забрав дочку.

В отличие от Анны Шаплыковой, первой жене Лепса не досталось от знаменитости ни гроша. К тому же, после развода Дубинская была вынуждена сама обеспечивать дочку. Делить молодым супругам было нечего, а алименты начинающий исполнитель на тот момент бы просто не потянул. Однако с приходом популярности Григорий все-таки внес свою лепту. Благодаря звездному отцу Инга получила престижное образование за границей и обосновалась в столице.

После развода с известным артистом Светлане так и не удалось наладить личную жизнь. Зато женщина сама построила успешную карьеру. Если раньше Дубинская была вынуждена зарабатывать на хлеб себе и дочери, трудясь певицей в ресторане, то теперь она не жалуется на жизнь. Экс-супруга Лепса открыла ИП, занимается организацией праздников и может позволить себе даже путешествия.