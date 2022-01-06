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Шоу-бизнес
Прозрачное белье и высокие сапоги: Бородина предстала перед камерой в непотребном виде

Прозрачное белье и высокие сапоги: Бородина предстала перед камерой в непотребном виде

Звезда "Дома-2" опубликовала откровенный снимок.
прочитано 434 раза

Ксения Бородина любит общаться с фанатами в своем микроблоге. Часто она отвечает на вопросы, связанные с личной жизнью, воспитанием детей, уходом за собой, а также участием в "Ледниковом периоде".

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Недавно один из фолловеров попросил показать Бородину любимую фотографию. Телеведущая опубликовала весьма провокационный снимок. На нем она предстала перед камерой в необычном и даже для кого-то непотребном виде. Женщина позирует на кровати в полупрозрачном белье, черных кожаных сапогах. Чтобы пользователи микроблога не увидели соски звезды, она предусмотрительно прикрыла их смайликом в виде сердечка. Несмотря на это, фотография все равно получилась излишне откровенной.

Напомним, что недавно телеведущая развелась с мужем Курбаном Омаровым. По словам Ксении, причиной разрыва стали многочисленные измены бывшего супруга. Однако вскоре сам Курбан прервал молчание. Он заявил, что у Ксении у самой рыльце в пушку. Так, он обвинил Бородину в изменах с лучшим другом Трофимом. Кстати, именно с этим другом застали телеведущую на дне рождении дочки. В социальных сетях разлетелось видео, на котором пара нежно обнимается.

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Ксения Бородина. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
6 января 2022, 11:38 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Ксении и Курбана

комментарии

Ответить:

гость10101
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Кто это за "оно"? Всякая стареющее фотошопное убожество считает себя звездой! Самоназначенной!
гость2111
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злая и безмозглое ничтожество-бородавка
Гость203456
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Публичный Дом-2
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