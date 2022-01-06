Прозрачное белье и высокие сапоги: Бородина предстала перед камерой в непотребном виде

Звезда "Дома-2" опубликовала откровенный снимок.

Ксения Бородина любит общаться с фанатами в своем микроблоге. Часто она отвечает на вопросы, связанные с личной жизнью, воспитанием детей, уходом за собой, а также участием в "Ледниковом периоде".

Недавно один из фолловеров попросил показать Бородину любимую фотографию. Телеведущая опубликовала весьма провокационный снимок. На нем она предстала перед камерой в необычном и даже для кого-то непотребном виде. Женщина позирует на кровати в полупрозрачном белье, черных кожаных сапогах. Чтобы пользователи микроблога не увидели соски звезды, она предусмотрительно прикрыла их смайликом в виде сердечка. Несмотря на это, фотография все равно получилась излишне откровенной.

Напомним, что недавно телеведущая развелась с мужем Курбаном Омаровым. По словам Ксении, причиной разрыва стали многочисленные измены бывшего супруга. Однако вскоре сам Курбан прервал молчание. Он заявил, что у Ксении у самой рыльце в пушку. Так, он обвинил Бородину в изменах с лучшим другом Трофимом. Кстати, именно с этим другом застали телеведущую на дне рождении дочки. В социальных сетях разлетелось видео, на котором пара нежно обнимается.