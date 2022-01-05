"Самая лучшая в мире": Гарик Харламов публично признался в любви

Сегодня важный для Гарика Харламова и Кристины Асмус. Дело в том, что экс-супруги празднуют день рождения их общей дочки Анастасии. Наследнице артистов стукнуло аж восемь лет. К сожалению, Гарик и Анастасия этот день проведуть не вместе. Они с Кристиной улетели в Арабские Эмираты.
Все же комик решил публично поздравить дочь, посвятив ей милый пост в микроблоге. "Ты у меня самая лучшая девочка в мире", – написал Гарик. Также юморист отметил, что все важные слова он скажет при встрече и подарки тоже подарит.
Кристина Асмус, в свою очередь, рассказала, что дочка уже получила часть подарков. Так, актриса повела Настю в детский магазин, а потом устроила сюрприз в номере. Девочку ждали шары, подарки и прочие прелести детской жизни.
Напомним, что раньше артистка признавалась, что ей было непросто наладить отношения с бывшим мужем после расставания. Однако все недопонимания оказались в прошлом. По словам Асмус, Харламов открылся ей с новой стороны. Она рада, что Гарик смог проделать работу над собой и стать лучше в общении.