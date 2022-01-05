"Им нужно, чтобы тебя не было": Гузеева предупредила Шуру

Певец Шура в 90-е имел оглушительный успех. Его песни взрывали чарты и звучали из каждого утюга. В нулевые эпатажный исполнитель исчез с экранов и перестал выходить на сцену. Позднее выяснилось, что перерыв в музыкальной картере Шуре пришлось сделать из-за пагубных пристрастий и тяжелого недуга.
Сегодня вокалист вновь на волне популярности. Шура напомнил о себе участим в проекте "Суперстар! Возвращение". Телеведущая Лариса Гузеева не скрывает, что талант и профессионализм, которые артист показал на шоу, произвели на нее неизгладимое впечатление.
Гузеева, которая сама страдала от алкогольной зависимости, предостерегла Шуру от повторения ошибок прошлого. Лариса обратилась к вокалисту в студии шоу Первого канала "Давай поженимся!".
"Умоляю тебя, алкоголь, наркотики, сомнительные компании, просто их посылай, – сказала телеведущая певцу. – Им нужно, чтобы тебя не было, потому что ты крутой!".
Гузеева отметила, что Шура – единственный в своем роде трагический певец и грустный клоун. Лариса призналась, что плакала, когда смотрела номера вокалиста на "Суперстар! Возвращение". По словам теледивы, жизнь "покидала" и "покромсала" Шуру, что теперь бросается в глаза во время его выступлений.