Два бокала: Сбежавший из страны Лазарев заинтриговал народ после похорон Малиновского

Сергей Лазарев отправился на отдых с семьей.

Артист много работает, но и баловать себя и детей солнцем и морем тоже не забывает. Сергей снова сбежал из холодной Москвы в Турцию. Кадры из поездки он активно показывает в своем блоге. На новом фото Лазарев сидит в бассейне со столом, на котором красуются различные деликатесы и коктейли. Один бокал артист держит в руке, а на столе стоит второй, это крайне заинтриговало подписчиков. Пользователи тут же обратили на это внимание, поинтересовавшись, для кого предназначен второй напиток.

Многие также отметили, что на фото певец выглядит печальным, хоть и слегка улыбается. В Сети предположили, что это может быть связано с проблемами у его бывшего партнера и друга Алекса Малиновского. Недавно криптомиллионер похоронил свой бизнес в Таиланде, где надеялся его спасти. Поклонники гадают, не начали ли бывшие друзья отношения сначала, ведь раньше они частенько отдыхали вместе.

Ранее Сергей Лазарев высказался о творчестве Потапа и Насти. Он осудил своих коллег за песню про мандаринки, которая содержит неоднозначный подтекст. По мнению артиста, коллектив способен на более серьезную музыку и подобающие тексты.