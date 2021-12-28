Голосистый Лазарев публично растоптал выскочку Бузову: Не певица

Поклонникам программы "Музыкалити" долго не давала спать спокойно интрига: кто же станет последними в этом году гостями предпраздничной программы. Эффект превзошел все ожидания.

На "стороне взрослых артистов" оказался Сергей Лазарев, на "стороне молодежи" – рэпер Markul. В комментариях публика сразу же написала, что выпуск должен получиться очень приятным, так как 28-летний Марк – человек интеллигентный, а Сергей очень не любит скандалы и всегда старается оставаться со всеми в теплых отношениях.

Предсказание поклонников сбылось. Однако в какой-то момент в студии заиграла песня, которую Ольга Бузова и ее бывший возлюбленный выпустили в преддверии прошлого Нового года. Все присутствующие принялись танцевать, но поставили композиции крайне низкие баллы. Максим Галкин попросил приятеля высказаться.

Сергей Лазарев отчаянно пытался быть корректным, но это давалось ему не совсем легко. Пародист даже пошутил, что, в случае неприятностей, ему не стоит выступать в суде самому, так как он сам себя "закапает". Исполнитель отметил, что никаких личных претензий к Ольге у него нет, она "веселая девчонка" в жизни, но она – "не певица". По словам артиста, он говорил ей это и лично.

По мнению исполнителя, Ольге следовало бы называть себя "артисткой" или "шоувумен", так как для того, чтобы именоваться "певицей", необходимо обладать определенным набором навыков. По словам Сергея, Ольга Бузова сама очень довольна собой и всегда старается появиться как можно ярче.