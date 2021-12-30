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Шоу-бизнес
"Днище!": Возмущенный Лазарев разнес Потапа и Настю в пух и прах

"Днище!": Возмущенный Лазарев разнес Потапа и Настю в пух и прах

Сергей Лазарев нелестно высказался о творчестве своих коллег по цеху.
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Артист появился на шоу Максима Галкина, где речь зашла о содержании современных песен. Лазареву предложили послушать и оценить трек группы про Новый год. В композиции встречается игра слов, которая прикрывает недостойный юмор.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Сергей пришел в возмущение от такой работы коллектива, он буквально разнес Потапа и Настю в пух и прах, так как считает, что они умеют делать достойную во всех смыслах музыку. "Это прям днище! Так каламбурить — себя не уважать", – высказался артист. Все вместе Лазарев оценил на 1 балл.

Оппонентом Сергея в шоу стал молодой рэпер Markul, который поставил композиции 2 балла, но с мнением Лазарева в целом согласился. Он сравнил песню с треком "Мандаринка" Бузовой и Давы, отметив, что после них не сможет смотреть на мандарины.

Композицию поющей ведущей и ее бывшего Лазарев тоже оценил по достоинству. Артист пытался подбирать слова, но так и не смог корректно высказаться о их дуэте. Сергей лишь отметил, что не имеет ничего против Бузовой, но она не певица. Он порекомендовал коллеге называть себя лучше "артисткой", так как навыков "певицы" у нее нет. Хотя, по словам Лазарева, Ольга и так собой крайне довольна.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2021, 11:05 Источник: "Музыкалити" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

комментарии

Ответить:

Гость935270
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Если упустить рассуждения про Потапа и Настю, и говорить только о творчестве Лазарева, то вот оно-то как раз и днище... Все эти нелепые попытки петь на английском (кому там эта педовка нужна?), не говоря уже о том, что голоса просто нет, есть блеяние какое-то. А эти постоянные попытки показать другим свои распухшие куски мяса? И прочие выпирающие части тела... Станет вторым Леонтьевым, точнее, уже почти стал. Так что лучше бы помолчал про днище:) Он там уже давно.
гость11129
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Лазаретта Сергеевна с ее песенками и есть полное днище!
..
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гость11129
Лазаретта Сергеевна с ее песенками и есть полное днище!
Теперь дебил ваша очередь писать ,а кто же поет достойно ,неужели бузова ? как жаль что есть ещё дебильные жополизы ,что врут ,правда не понтно,как эти <цензура> могут доказать ,рассказать какими показателями, успешными концертами бездарь поет лучше ,ведь вы идиоты хотите опустить певца ,что поет всегда живьем сравнить с алкоголичкой, бездарной проституткой
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