"Днище!": Возмущенный Лазарев разнес Потапа и Настю в пух и прах

Сергей Лазарев нелестно высказался о творчестве своих коллег по цеху.

Артист появился на шоу Максима Галкина, где речь зашла о содержании современных песен. Лазареву предложили послушать и оценить трек группы про Новый год. В композиции встречается игра слов, которая прикрывает недостойный юмор.

Сергей пришел в возмущение от такой работы коллектива, он буквально разнес Потапа и Настю в пух и прах, так как считает, что они умеют делать достойную во всех смыслах музыку. "Это прям днище! Так каламбурить — себя не уважать", – высказался артист. Все вместе Лазарев оценил на 1 балл.

Оппонентом Сергея в шоу стал молодой рэпер Markul, который поставил композиции 2 балла, но с мнением Лазарева в целом согласился. Он сравнил песню с треком "Мандаринка" Бузовой и Давы, отметив, что после них не сможет смотреть на мандарины.

Композицию поющей ведущей и ее бывшего Лазарев тоже оценил по достоинству. Артист пытался подбирать слова, но так и не смог корректно высказаться о их дуэте. Сергей лишь отметил, что не имеет ничего против Бузовой, но она не певица. Он порекомендовал коллеге называть себя лучше "артисткой", так как навыков "певицы" у нее нет. Хотя, по словам Лазарева, Ольга и так собой крайне довольна.