Показавшую лысину Долину сравнили с мужиком: Весьма интригующе

На днях Лариса Александровна ошарашила публику результатами необычной фотосессии. Чтобы эпатировать народ, актриса даже решилась показать лысину, которая, впрочем, была искусственно создана руками художников по гриму. Снимки произвели очень яркое впечатление. Поклонники Ларисы Долиной еще не успели "переварить" увиденное, как звезда уже поделилась новыми достижениями.
Сегодня певица рассказала своим подписчикам в "Инстаграме" о том, что она поставила перед собой задачу – в этом году посмотреть все спектакли в любимом ею Театре на Таганке. Во исполнение задуманного Долина уже сходила на мюзикл "Онегин" и постановку "Вишневый сад". Судя по всему, звезда осталась в восторге от увиденного и просто счастлива, что может быть причастна к судьбе такого театра.
В своем аккаунте певица поделилась видео из закулисья театра. Подписчики Долиной оставили под роликом множество восхищенных комментариев относительно благой цели артистки. Пользователи отметили, что певица очень по-доброму и как-то по-домашнему говорит об актерах. Кому-то речи Долиной очень напомнили Леонида Каневского – так певицу невзначай сравнили с мужчиной. Впрочем, Долину это не смутило, ведь она сознательно цитировала Каневского.
"Весьма интригующе," – отреагировал кто-то из пользователей на рассказы о театральных похождениях звезды.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лариса Долина публично призналась в любви Алле Пугачевой.