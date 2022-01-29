Полностью облысевшую Долину в шоке приняли за другого человека: Наргиз тату свела

Лариса Долина шокировала народ новым образом.

Артистка снялась в концептуальной фотосессии в крайне непривычном виде: Лариса Александровна предстала в образе то ли Шамаханской царицы, то ли инопланетянки. Долиной для фото пришлось полностью облысеть (не без помощи грима и компьютерной графики), надеть корону и накрасить губы почти черной помадой. "Удивительно, всё-таки, как меня видят художники…", – написала под фото артистка.

Поклонники крайне бурно, но неоднозначно отреагировали на серию фотографий. Многим показалось, что на снимке певица Наргиз, которая знаменита своим концептуальным образом и отсутствием волос на голове. Однако большинство посчитало работу съемочной команды прекрасной и сравнило Долину с королевой.

"Я подумала Наргиз тату свела", "Круто. Образ очень свободный", "Очень прикольно, прямо как сестра Наргиз)! ", "Стилист по волосам)))) поработал", "Персонаж из "Звездных войн", не меньше!", "Инопланетная Дива", "Что-то инопланетное в вас", "Шамаханская царица из "Трех Богатырей", "Жена Кощея бессмертного из сказки", "Как Шамаханская царица без маски из мультика про богатырей", "Ужс! Лысая Лариса Долина...", - написали комментаторы.

Ранее внучка Ларисы Долиной Саша покорила поклонников своим пением. Артистка долгое время была в сложных отношениях с дочкой, но именно появление Саши помирило родственниц. Артистка уверена, что внучка унаследовала от нее вокальный талант. Недавно Лариса Александровна продемонстрировала ролик, в котором Саша поет одну из песен Бурито. Поклонники отметили, что у звездной бабушки растет достойная замена.