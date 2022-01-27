Внучка Долиной ошарашила публику своим пением

66-летняя Лариса Долина обожает внучку Сашу. Артистка считает, что девочка унаследовала от нее вокальные способности и любовь к музыке.

Звезда рассказывала, что именно благодаря Саше она в свое время наладила отношения с дочерью — Ангелиной Миончинской. Лариса Долина стала все чаще брать ребенка с собой. Так, девочка не раз была в студиях популярных ток-шоу.

Однако имя Саши, к сожалению, неоднократно всплывало в контексте скандалов. Некоторые россияне полагают, что она якобы ведет себя на публике слишком раскрепощенно. Мать и знаменитая бабушка же считают, что такая критика предвзята. По их мнению, хейтеры нападают на девочку из-за того, что она родилась в звездной семье.

Теперь Лариса Долина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ролик, в котором Саша поет композицию известного исполнителя Бурито. Внучка спела артистке, провожая ее в Санкт-Петербург.

Несмотря на то, что Саша еще полностью не овладела своим голосом, ее артистизм и трогательное выражение лица просто ошарашили публику в лучшем смысле этого слова. Подавляющее большинство подписчиков похвалили девочку.

"Ну все, у бабушки есть достойная смена", "Браво!", "Молодец!", "Умничка", "Классное исполнение", – высказались они. Однако нашлись и злопыхатели. "Не в бабушку", — заявил один из них.