Поргина названа истинную причину состояния Малахова

Недавно телезрители заметили, что Андрей Малахов неважно выглядит, а узнав о том, что ведущий передачи "Прямой эфир" носит парик, и вовсе предположили – он серьезно болен. Слухи о состоянии знаменитости прокомментировала бывший продюсер телеканала "МУЗ-ТВ" Олеся Сазыкина, которая ранее сотрудничала с телезвездой.
Она рассказала, что слышала о высоком содержании ртути в организме Малахова. Якобы таким образом кто-то пытался отравить журналиста. После заявления Сазыкиной у публики появилось еще больше вопросов. Следующим спикером по этой теме стала актриса Людмила Поргина – завсегдатая различных ток-шоу.
Слова экс-продюсера музыкального телеканала удивили артистку. Поргина уверена, что Малахова никто не травил. По мнению актрисы, ведущий популярного ток-шоу просто набрал вес. К тому же, журналист уже давно не молод, отметила вдова Николая Караченцова.
Поргина считает, что положить конец слухам может только сам Малахов или врачи, которые его лечат.
Напомним, три недели назад Андрей Малахов отметил 50-летие. После отпуска в Германии телеведущий приступил к работе. Сейчас он принимает участие в съемках нового сезона шоу "Танцы со звездами".