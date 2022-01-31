Страдающего от жары Малахова окружили заботой

После того, как телеведущего заметили на экране в парике, здоровье 50-летнего мужчины стало предметом для бурного обсуждения среди россиян. Поклонники всерьез забеспокоились о состоянии своего кумира и даже стали строить версии относительно возможной болезни звезды. Сам Андрей Малахов подобные домыслы не комментирует и продолжает много работать.
Накануне в Сторис своего инстаграм-аккаунта телеведущий показал фрагменты со съемок шоу "Танцы со звездами". В объектив Малахова выборочно попала его работа на сцене, и то, что происходит за кадром, во время рекламной паузы. Также ведущий показал, как он отдыхает за кулисами во время выступления участников.
Судя по видео, даже в гримерке Малахова всячески окружили заботой. Страдающий от жары шоумен показал, как кто-то из ассистентов старательно обмахивает его веером. Довольный Малахов при этом сидит на стуле, смотрит на выступление участников на экране и подпевает. Шоумен одет с иголочки и отлично выглядит – ничто не напоминает о возможных проблемах со здоровьем.
Ранее экс-продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина озвучила другую сенсационную версию происходящего с Андреем Малаховым: в это трудно поверить, но, возможно, любимца российской публики пытались отравить.