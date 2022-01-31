"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян

Звездная блондинка Ксения Собчак и даровитый актер Максим Виторган подавали большие надежды в качестве супругов. Однако их семейный союз не выдержал испытания временем. И хотя расставание супругов завершилось на скандальной ноте, им удалось остаться хорошими родителями для общего сына Платона.
Сейчас маленькому наследнику звездных персон пять лет. Мать и отец не привыкли афишировать мальчика в соцсетях. Они посвящают контент другим значимым для них темам, а личную жизнь оставляют под вуалью таинственности.
Наконец, Максим Виторган слегка приобщил поклонников к подрастающему ребенку. В инстаграм-истории он разместил фото своего чудесного сына от Ксении Собчак. В кадре мальчик задорно улыбался, снимаясь через стекло с россыпью детского конструктора.
Рядом с головой мальчика добавили красивую золотистую надпись на английском языке. "Счастье", — означает она в переводе. Действительно, именно эта эмоция и прослеживается на лице подросшего Платона.
Юный наследник Ксении Собчак и Максима Виторгана шокировал россиян. Они не ожидали, что крохотный крошка-блондин превратился в такого очаровательного красавца. Теперь народ с нетерпением ждет, когда мальчик заявит о себе и своих талантах на публике.