"Результаты впечатляющие": 40-летняя Собчак пошла в науку

В последнее время многие звезды решили направить свои силы на образование. Ксения Собчак, как и всегда, оказалась "в тренде".



В личном блоге знаменитость напомнила о том, что ее команда сейчас проводит важное исследование. Она указала, что в нем приняли участие люди с самыми разными данными на первых этапах, а также показывающие самые разные результаты к настоящему моменту. Приложила она и примеры вопросов, на которые отвечают люди.

В анкете оказались вопросы и о личностных качествах, и о методах планирования, и даже об отношениях с хейтерами. При этом, по словам Ксении Собчак, отвечают на эти вопросы и бизнесмены, и люди творческих профессий, и медийные личности. "Речь не только о деньгах", – отметила журналистка. Она подчеркнула, что все это делается для того, чтобы подтвердить или опровергнуть ее личную гипотезу о том, какой образ жизни ведут успешные люди.

По словам знаменитости, все получается крайне интересно. Она пообещала поделиться результатами эксперимента, когда все завершится. При этом многих интересовал вопрос, что журналистка будет делать с полученными данными. Ответ она также дала в "историях" личного блога.

Выяснилось, что, исходя из полученной информации, она лично проведет исследование, которое ляжет в основу ее кандидатской диссертации. Работа будет тесно связана с новым образовательным проектом, который Ксения Собчак скоро предложит публике. Поклонники оказались слегка удивлены, таких грандиозных планов мало кто ожидал.