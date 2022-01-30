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Шоу-бизнес
Собчак с потрохами сдала разведенного Лепса: Встречается с Барановской

Собчак с потрохами сдала разведенного Лепса: Встречается с Барановской

Телеведущая раскрыла карты в программе "Вечерний Ургант" Первого канала.
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Журналистка пожаловалась, что в Альпах подцепила новый штамм ковида "омикрон". Ксении Собчак пришлось сидеть на горнолыжном курорте до полного выздоровления. Несмотря на это звезде удалось посетить рождественскую вечеринку предпринимателя Михаила Прохорова, куда помимо прочих был приглашен и Григорий Лепс.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Иван Ургант спросил журналистку о том, с кем приехал певец. Ксения Собчак подтвердила слухи о том, что исполнитель закрутил роман с телеведущей Юлией Барановской. Судя по всему, из эфира шоу позже убрали ее слова, но некоторые СМИ и телеграм-каналы успели посмотреть ролик.

Так, "Комсомольская правда" написала, что теледива сказала на ушко ведущему о том, что Григорий Лепс "встречается с Барановской". В свою очередь Иван Ургант громким шепотом отметил, что это странный ход со стороны звезд.

Напомним, ранее о романе артиста с ведущей публично высказалась певица Милена Дейнега. Она обвинила Юлию Барановскую в разводе коллеги. Знаменитость заявила, что у Григория Лепса и звезды Первого канала была интимная связь.

Как писали "Дни.ру", Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой 20 декабря прошлого года. У пары есть трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

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Григорий Лепс. Фото: Lev Ilyin/globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 11:09 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

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