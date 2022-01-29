"Мне правда плевать": Собчак заявила о безразличии к россиянам в ответ на замечание

Ксения Собчак умело обращается с хейтом.

Богатая на события биография журналистки влечет за собой неотъемлемую волну негатива в ее адрес на самые разные темы – от происхождения до внешности. За многие годы публичности Собчак научилась справляться с хейтом и спокойно реагировать на оскорбления. Сейчас Ксения Анатольевна просто игнорирует агрессивно настроенных людей в комментариях к своим постам и видео.

Несмотря на игнорирование негатива, гадостей в ее блоге меньше не становится. На этот счет Собчак даже написала новый пост. Она поделилась, что знаменитые друзья даже обращаются за советами о том, как справиться с хейтом и как это удается самой Ксении.

"Так вот, я не справляюсь, мне правда плевать. Я твердо знаю, что быть непохожей на других это грех, который не прощает ни одно общество (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - однозначно высказалась журналистка.

Собчак высказала мысль о том, что люди, пишущие ей оскорбления в Интернете, просто пытаются поднять свою самооценку, а вот до личности ведущей им нет никакого дела. Именно поэтому подобного рода гадости совершенно безразличны Ксении, как и их авторы, пытающиеся самоутвердиться за ее счет.