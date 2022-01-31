"Уже сюда прицепилась!": Барановскую облили помоями после слухов о романе с Лепсом

Россияне оставляют в социальных сетях возмущенные комментарии в адрес теледивы. А пока народ негодует, Юлия Барановская и Григорий Лепс побывали на вечеринке своего близкого друга – Эмина Агаларова. Певец и ведущая выглядели счастливыми.
Фолловеры атаковали звезду вопросами в ее инстаграм-аккаунте. Некоторые буквально облили ее помоями, призывая к ответу. "Юля там, где бабло и красивые мужчины", "Уже сюда прицепилась!", – высказались подписчики. Они хотят знать: действительно ли Юлия Барановская закрутила интрижку с артистом, когда он был еще женат.
Напомним, о якобы имеющейся любовной связи знаменитостей Ксения Собчак рассказала в шоу "Вечерний Ургант" Первого канала. Позже этот эпизод, судя по всему, убрали из эфира. Однако видео быстро разлетелось по телеграм-каналам, став достоянием общественности.
Как писали "Дни.ру", Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой в конце прошлого года. Пара прожила в браке 20 лет. О том, что семья распалась из-за Юлии Барановской, первой сообщала певица Милена Дейнега. "Жена с Лепсом разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской", – заявляла исполнительница.