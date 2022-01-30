"Еще бы пакет на голову": высунувшейся из-под одеяла Бузовой дали совет

Певица выложила в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором предстала сидящей на полу под белоснежным одеялом. "Одеяло – мой любимый атрибут по утрам обожаю нежиться под ним… специально всегда ставлю будильник пораньше, чтобы насладиться пробуждением", – призналась Ольга Бузова.
Также она добавила, что там, где она сейчас находится, сделать этого не получается. "Но я и не спать приехала. Самое сложное – встать, когда сон длится четыре часа", – высказалась теледива.
Поклонники осыпали звезду комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит. Однако многие фолловеры посчитали, что это – заслуга фотошопа, и знаменитость явно перестаралась с фильтрами. "Вообще здесь не похожа на себя", "Бузова, ты тут сама не своя", "Еще бы пакет на голову", "Подмышку отлично зашопили", – прокомментировали снимок пользователи соцсети.
Напомним, ранее Ольга Бузова угодила в скандал. Артистка отдыхала в Куршевеле в компании певицы Клавы Коки. Сначала коллеги демонстрировали прекрасные отношения, но ситуация резко изменилась. Клава опубликовала ролик, компрометирующий ее спутницу. За Бузову заступились фанаты и коллеги по цеху, обвинив Коку в некрасивом поведении и намеренном саботаже.