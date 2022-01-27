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Шоу-бизнес
"Вусмерть": отдыхающую с бокалом Бузову разнесли

"Вусмерть": отдыхающую с бокалом Бузову разнесли

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Ольгу Бузову. Ей пришлось не по душе то, как отдыхает поющая ведущая.
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Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте довольно интимное фото в ванной. "В руке – бокальчик, на вусмерть уфотошопленном лице – игривая, по задумке, улыбка", – едко прокомментировала снимок обозревательница.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Лену Миро возмущает, что женщина с бокалом стала новым архетипом в современной культуре. В пример она привела известные зарубежные фильмы, где дамы после рабочего дня проводят время за горячительными напитками. Причем, показывается это красиво.

Блогер же считает такую тенденцию порочной. Она призвала власть предержащих решать эту проблему на законодательном уровне. По ее мнению, фильмы с беспечно выпивающими женщинами надо запретить к показу.

"В советских фильмах женщины не пили. В СССР женщины, в принципе, не пили", – заявила обозревательница. Она вспомнила свое детство, когда семьи отмечали вместе Новый год. По ее словам, у них была на восемь мам одна бутылка шампанского, и этого хватало для хорошего настроения.

Напомним, ранее Ольга Бузова отдыхала в Куршевеле в компании певицы Клавы Коки. Сначала артистки демонстрировали прекрасные отношения, но вскоре ситуация резко изменилась. Клава опубликовала ролик, компрометирующий ее приятельницу. За Ольгу Бузову вступились фанаты и коллеги, обвинив Клаву Коку в некрасивом поведении.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 06:41 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
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