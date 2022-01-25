"Похожа на транса": Голая Бузова порезвилась с таинственным спутником

Поющая ведущая Ольга Бузова успешно совмещает работу и отдых. Сейчас знаменитость находится в Южно-Африканской республике и снимается там в нашумевшем телепроекте. Артистка обосновалась в роскошном отеле с панорамными окнами и оперативно показала интерьер в личном блоге.
Пользуясь случаем, поп-дива устроила фотосессию в шикарных апартаментах, да не простую, а эротическую. Знаменитость голышом погрузилась в пенную ванну и взяла в руку бокал с неизвестным напитком.
Ольга Бузова порезвилась с таинственным спутником. Кому-то посчастливилось снимать обнаженную звезду навеселе. Имя фотографа телезвезда не раскрыла, однако многие решили, что компанию ей составил пиар-директор Антон.
Вид на город Кейптаун понравился пользователям Сети, а вот внешность 36-летней певицы их не обрадовала. "Вот это харя", "Похожа на транса", "Опять армянские брови нарисовала", "Лицо как луна", "Морда уже опухла, а все никак не напьется", — отреагировали люди.
Напомним, знаменитость отчаянно надеется выйти замуж и родить детей, но до сих пор не встретила свою вторую половинку. Год назад Ольга Бузова болезненно рассталась с Давидом Манукяном. Мужчина променял ее на общество Филиппа Киркорова и сыграл с поп-королем "гей-свадьбу".