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Шоу-бизнес
"Похожа на транса": Голая Бузова порезвилась с таинственным спутником

"Похожа на транса": Голая Бузова порезвилась с таинственным спутником

Незамужняя Ольга Бузова произвела фурор. Звезду застукали обнаженной.
прочитано 139 раз

Поющая ведущая Ольга Бузова успешно совмещает работу и отдых. Сейчас знаменитость находится в Южно-Африканской республике и снимается там в нашумевшем телепроекте. Артистка обосновалась в роскошном отеле с панорамными окнами и оперативно показала интерьер в личном блоге.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Пользуясь случаем, поп-дива устроила фотосессию в шикарных апартаментах, да не простую, а эротическую. Знаменитость голышом погрузилась в пенную ванну и взяла в руку бокал с неизвестным напитком.

Ольга Бузова порезвилась с таинственным спутником. Кому-то посчастливилось снимать обнаженную звезду навеселе. Имя фотографа телезвезда не раскрыла, однако многие решили, что компанию ей составил пиар-директор Антон.


Вид на город Кейптаун понравился пользователям Сети, а вот внешность 36-летней певицы их не обрадовала. "Вот это харя", "Похожа на транса", "Опять армянские брови нарисовала", "Лицо как луна", "Морда уже опухла, а все никак не напьется", — отреагировали люди.

Напомним, знаменитость отчаянно надеется выйти замуж и родить детей, но до сих пор не встретила свою вторую половинку. Год назад Ольга Бузова болезненно рассталась с Давидом Манукяном. Мужчина променял ее на общество Филиппа Киркорова и сыграл с поп-королем "гей-свадьбу".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 16:24 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость950076
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Нашумевший проект - очень громко сказано. Кто вообще смотрит этот проект? Мало кто вообще знает, где его показывают.
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