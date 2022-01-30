"Прощай, Леня": Садальский раздавлен смертью Куравлева

Актера, как и многих коллег и поклонников, ошарашила новость о кончине Леонида Куравлева. Станислав Садальский вспомнил о том, каким был артист в жизни, а не на сцене.

Садальский поделился своей болью в "Инстаграм". "Прощай, Леня", – обратился он к усопшей звезде театра и кино. Актер отметил, что талант Леонида Куравлева был очень добрым. По его словам, каждого своего героя, даже отрицательного, он наделял своим светом.

Станислав Садальский рассказал, что коллега был очень непубличным, небогемным человеком. Не секрет, что Леонид Куравлев очень редко давал интервью. Актер вспомнил, что в какой-то давней программе он высказал мысль о том, что есть такая высшая степень актерской одаренности, за которую всегда расплачиваешься одиночеством.

Артист напомнил, что в творческом багаже Леонида Куравлева более 250 фильмов. "Мы с ним снимались вместе как минимум в пяти картинах. Все его герои очень разные, но объединяет их одно – уникальный талант, без которого наш кинематограф поблек бы", – поделился Садальский.

Напомним, 85-летний Леонид Куравлев умер 30 января. О причинах кончины пока официально не сообщается. Однако известно, что в последнее время артист тяжело болел. Сначала он лежал в реанимации в больнице Коммунарки с пневмонией, а затем его перевели в хоспис.