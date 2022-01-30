Отмучился: Умер Леонид Куравлев

Горькая новость пришла 30 января. Не стало Леонида Куравлева.

О причинах смерти пока официально не сообщается. Однако известно, что в последнее время артист тяжело болел. Сначала он лежал в реанимации в больнице Коммунарки с пневмонией, а затем его перевели в хоспис.

Ранее врачи хосписа рассказали, что у Леонида Куравлева диагностирована деменция смешанного типа и цереброваскулярная болезнь, при которой повреждаются сосуды головного мозга, а нейроны постепенно отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ. Но медики делали все, чтобы поставить звезду театра и кино на ноги. К сожалению, чуда не произошло.

Примечательно, что ранее в Сети уже появлялись слухи о смерти актера. Так, недавно артист и кинокритик Леонид Дзюник объяснил, как появилась его публикация в социальных сетях с информацией о смерти Леонида Куравлева, которая не соответствовала действительности. Он признался, что запутался в новостях.

Напомним, перед госпитализацией в начале января Леонид Куравлев находился в доме престарелых, куда его отправили дети. Поговаривали, что с сыном и дочерью у знаменитости были непростые отношения. В СМИ появлялись предположения о том, что наследники не собираются забирать актера из хосписа.