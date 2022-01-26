Дети отказались забирать тяжелобольного Куравлева из хосписа

Состояние 85-летнего Леонида Куравлева оставляет желать лучшего. Согласно имеющимся данным, доживать свои дни актеру придется не дома.

Несколько дней назад выяснилось, что артиста собираются положить в хоспис, переведя из больницы в Коммунарке. В паллиативном медицинском учреждении ему полагает достойный уход. Однако как оказалось, Леонид Куравлев находится в хосписе имени Миллионщиковой уже шесть дней.

В настоящее время его состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Звезда театра и кино в сознании, но в палату к нему никого не пускают. Известно, что у Леонида Куравлева вновь взяли тест на ковид.



Журналисты выяснили, что забирать артиста из хосписа сын и дочь не собираются. Судя по всему, свои последние дни он проведет в медицинском учреждении. Вместе с тем медики делают все возможное, чтобы поставить актера на ноги. Звезде требуется реабилитация под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, Леонида Куравлева госпитализировали из дома престарелых в начале января. У звезды не нашли коронавируса. Когда 85-летний Леонид Куравлев оказался в Коммунарке, ему, кроме пневмонии, диагностировали прогрессирующую деменцию смешанного типа и цереброваскулярную болезнь. Ходят слухи, что у знаменитости непростые отношения с детьми.