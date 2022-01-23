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Шоу-бизнес
"Со святыми упокой": известный актер сообщил о кончине Леонида Куравлева

"Со святыми упокой": известный актер сообщил о кончине Леонида Куравлева

Продюсер и актер Леонид Дзюник, знакомый по выступлениям на "Пусть говорят", на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил страшную новость – по его словам, не стало любимого миллионами актера Леонида Куравлева.
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"22 января 2022 года, на 86 году жизни, после вынужденного пребывания в доме престарелых и тяжелой болезни, ушел из жизни по истине народный артист, Леонид Вячеславович Куравлев, – написал Дзюник. – Со святыми упокой Господи душу новопреставленного раба Твоего Леонида. Прости ему прегрешения, вольные и не вольные и Даруй ему Царствие Небесное".

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Названо место похорон Леонида Куравлева

Официальной информации о смерти актера пока не поступало. Остальные источники пока тоже молчат. Хотя поклонники уже выражают соболезнования.

Напомним, Леонид Куравлев снялся более чем в 200 фильмах, но чаще всего играл шоферов, сантехников, мелких служащих. Фильмы с его участием – "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная" — становились лидерами советского кинопроката.

Страница Леонида Дзюника на "Фейсбуке"

С лета 2021 года актер жил Московском доме-пансионате для пожилых людей. 5 января Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с диагнозом "вирусная пневмония". Поражение легких составляло 25-30%.

Несколько дней оттуда его выписали и отправили доживать в хоспис Веры Миллионщиковой. Врачи говорили что у артиста цереброваскулярная болезнь, при которой прогрессирует повреждение сосудов головного мозга и деменция.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Леонид Куравлев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2022, 16:29 Источник: facebook.com • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость946434
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"Известный по выступлениям в "пусть говорят", некто Дзюник...Улёт!!!
555
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СТАРОСТЬ У БОЛЬШИНСТВА ВООБЩЕ НЕ РАДОСТЬ А ПОПУГАЙ 300 ЛЕТ ЖИВЕТ И ПОЧЕМУ МЫ ТАК МАЛО
1

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