Врачи бессильны: тяжелобольного Куравлева отправили умирать в хоспис

В клинике актер пролежал последние две недели. Теперь же стало известно, что медики там оказались больше не в силах помочь Леониду Куравлеву. По словам осведомленного источника, артиста осмотрели неврологи и отправили в хоспиc. Инсайдер добавил, что у знаменитости тяжелое поражение мозга.
Специалисты назначили Леониду Куравлеву паллиативную помощь. Ему поставили предварительный диагноз — деменция смешанного типа. У звезды выявлена цереброваскулярная болезнь, передают "Известия". Его состояние оценивается как средней тяжести.
Примечательно, что о самочувствии Леонида Куравлева появляется противоречивая информация. Еще днем 21 января его сын Василий сообщил, что в состоянии актера наблюдается положительная динамика. Говорилось даже о переводе звезды из реанимации в обычную палату.
Напомним, артиста госпитализировали в Коммунарку перед Рождеством. Туда его направили из пансионата для престарелых. Врачи смогли стабилизировать состояние Леонида Куравлева, однако вылечить его хронические заболевания они не в силах.
Изначально медики подозревали у актера коронавирус, но тесты показали отрицательные результаты. После проведенного КТ стало ясно, что у Леонида Куравлева кратное увеличение площади поражения легких.
Как писали "Дни.ру", после смерти жены в 2021 году Леонид Куравлев очень сильно "сдал". Он неоднократно утверждал, что Нина Васильевна была его первой и единственной любовью. Познакомились будущие супруги еще в школе. В последние годы актер вел практически затворническую жизнь.