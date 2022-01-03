Дворец сказочной принцессы: дочь покойной Началовой похвасталась роскошными хоромами

Почти три года с нами нет Юлии Началовой. Сегодня на сцене и экране мелькает уже ее талантливая дочь – 15-летняя Вера Алдонина. Судя по фотографиям, которые появляются в аккаунте девочки, она нужды ни в чем не знает.

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