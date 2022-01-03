Дворец сказочной принцессы: дочь покойной Началовой похвасталась роскошными хоромами

Вера Алдонина выложила фотографию новогодней елки, которую, по ее словам, бабушка и дедушка впервые доверили нарядить. Но подписчиков поразила даже не красота со вкусом оформленного праздничного дерева, а интерьеры шикарной квартиры, которые заметны на снимке.
Высокие потолки, дизайнерский ремонт, дорогая мебель с подсветкой, камин, продуманное точечное освещение, картины, натуральный паркет – здесь все с большим вкусом. И стоит явно очень много!
Вероятно, кадр был сделан в квартире Юлии Началовой, где сегодня живут ее родители и дочь. Поклонники сравнили ее со дворцом сказочной принцессы. "Какая роскошь у вас!", "Зимний дворец нервно курит в углу", "Нам в таких хоромах не жить", "Интересно, кто оплачивает музыку" – удивляются фанаты шикарным интерьерам родителей-пенсионеров и красавицы-дочери Юлии Началовой.
Напомним, 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У звезды были диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Сердце исполнительницы не выдержало сильного абсцесса. Для миллионов россиян смерть артистки стала настоящим шоком.