"Играет не в свои игры": Дава сбежал от Киркорова к женщине

После неудачного появления на премии "Муз-ТВ" Давид Манукян решил отбелить репутацию и позвал на свидание коллегу по сцене.

Давид Манукян приобрел бешеную популярность после известия о его отношениях с Ольгой Бузовой. Вскоре молодой человек начал тоже покорять сцену в качестве рэпера Давы. Он даже сумел записать совместный сингл с королем эстрады Филиппом Киркоровым. Однако в последнее время артисты начали уж очень много времени проводить вместе. Так, на премии Муз-ТВ парочка не только появилась вместе на ковровой дорожке, но и разыграла что-то похожее на свадьбу.

Перфоманс исполнителей не понравился Роскомнадзору. Тогда канал оштрафовали за гей-пропаганду. После этого певцы решили всем доказать, что никакой пропаганды в их действиях не было. Так, Дава вообще сбежал к певице Мари Краймбрери и принялся за ней ухаживать.

Звезды вместе участвовали в шоу "Дуэты". После выступления рэпер написал, что влюбился и хочет пригласить девушку на свидание. А затем он появился с Мари на семейном торжестве. Фанаты опознали ее руку на фотографии.

По словам шоумена Рустама Солнцева, Манукяну нельзя находиться рядом с Киркоровым, так как это может стоить ему репутации. "Просто играет не в свои игры", – заключил Солнцев.