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Шоу-бизнес
"Беременна": народ поздравляет Каменских с интересным положением

"Беременна": народ поздравляет Каменских с интересным положением

Подписчики гадают, не беременна ли Настя Каменских.
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Настя Каменских уже много лет мечтает стать мамой. Возможно, в 2022 году ее мечты станут явью. Дело в том, что новые фотографии артистки, которые она выложила в "Инстаграм", натолкнули фанатов на мысль, что Настя в положении.

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Певица поделилась с фолловерами кадрами с новогодней фотосессии, в которой они с мужем Потапом приняли участие. Артисты позируют в одинаковых свитерах на фоне украшенной елки. Кажется, что под свитером Насти виднеется округлившийся животик. Однако, возможно, такой эффект создала объемная одежда.

Несмотря на то, что звезда никак не комментировала ситуацию, фанаты уже успели поздравить исполнительницу с интересным положением. "Беременна Настя!", "Семья с ребенком?", "Когда уже будет маленький Каменских?", – пишут поклонники.

Напомним, что в 2019 году Настя призналась, что она состоит в отношениях с коллегой по сцене Потапом. Как оказалось, пара давно вместе, но все это время артисты скрывали связь. Это они делали из-за того, что певец боялся обидеть сына от прошлого брака. Ведь Потап бросил экс-супругу ради Каменских. Вскоре после объявления влюбленные поженились.

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Потап и Настя Каменских. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
3 января 2022, 11:19 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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