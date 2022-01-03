Купившая билет на самолет за полмиллиона Бородина взбесилась из-за неидеального сервиса

Ксения Бородина отправилась с дочками на Мальдивы.

Ведущая поделилась с подписчиками новостью о том, что на новогодние каникулы решила сбежать от московских холодов к солнцу океану. Ксения с двумя дочками полетела на Мальдивы, где в последнее время образовалось настоящее пристанище звезд отечественного шоу-бизнеса. Для полета Бородина выбрала самый высокий сезон, в праздники билеты сильно поднялись в цене.

Ксения пожаловалась, что за кругленькую сумму, в которую ей вышел перелет, сервис был неподобающий. За один билет в комфорт-класс ведущая отдала почти полмиллиона, за три билета – полтора. Но за такие баснословные деньги не смогла получить даже плед, чем была очень возмущена.

Бородина выразила свое бешенство в блоге. "Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек?! Бред же!", – пожаловалась звезда.

В конце ушедшего года в Сети активно заговорили об изменах Ксении Бородиной. Ее подозревают в романе с другом бывшего мужа Трофимом Смищенко. Говорят, что отношения начались еще до развода Бородиной и Курбана Омарова. Теперь ситуацию прокомментировал сам Курбан. Он написал в своем блоге, что знал о интрижке Ксении и даже имеет доказательства.