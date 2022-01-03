"Дурь и похабщина": Беременную Седокову оплевали за эротические фото

Анна Седокова поздравила подписчиков с Новым годом.

Накануне праздника певица снялась в эротической фотосессии вместе с мужем Янисом Тиммой. Пара предстала в тематических нарядах: Янис был в образе Саны, а Седокова надела красную мини-юбку, чулки в цвет и туфли на огромной шпильке. Эти фото Анна выложила в свой блог на суд почти шести миллионам человек.

Подписчики неоднозначно отреагировали на фотосессию. Многие уверены, что такой наряд – слишком и для блога, и для "переодевания" в Санту. Анну буквально оплевали за откровенные снимки.

" Зачем такие фото? Зачем из Санты делать непонятно что? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Скажите пожалуйста, а это что такая необходимость оголятся без перерыва?", "Анна, вы красивая женщина, спору нет... Все ваши фото и видео-это самолюбование, без всякого смысла", "Старая тетка все девочку пытается из себя корчить", "Как начало порнофильма", "Задолбала эта проституция, эта дешевизна и выставление себя в таком свете", "Дурь и похабщина", – возмутились комментаторы.

Ранее Анна Седокова шокировала подписчиков новостью о беременности. Она так и написала "я беременна". Однако позже выяснилось, что Седокова говорила о проекте. Тем не менее, внимательные подписчики стали приглядываться к животу певицы. Многим показалось, что она стала его прикрывать. Даже не эротических фото живот спрятан. В Сети решили, что Анна правда беременна и снялась для горячих фото уже в положении, особо любопытные даже прикинули, что сейчас женщина на четвертом месяце.