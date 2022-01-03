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Шоу-бизнес
"Дурь и похабщина": Беременную Седокову оплевали за эротические фото

"Дурь и похабщина": Беременную Седокову оплевали за эротические фото

Анна Седокова поздравила подписчиков с Новым годом.
прочитано 538 раз

Накануне праздника певица снялась в эротической фотосессии вместе с мужем Янисом Тиммой. Пара предстала в тематических нарядах: Янис был в образе Саны, а Седокова надела красную мини-юбку, чулки в цвет и туфли на огромной шпильке. Эти фото Анна выложила в свой блог на суд почти шести миллионам человек.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Подписчики неоднозначно отреагировали на фотосессию. Многие уверены, что такой наряд – слишком и для блога, и для "переодевания" в Санту. Анну буквально оплевали за откровенные снимки.

" Зачем такие фото? Зачем из Санты делать непонятно что? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Скажите пожалуйста, а это что такая необходимость оголятся без перерыва?", "Анна, вы красивая женщина, спору нет... Все ваши фото и видео-это самолюбование, без всякого смысла", "Старая тетка все девочку пытается из себя корчить", "Как начало порнофильма", "Задолбала эта проституция, эта дешевизна и выставление себя в таком свете", "Дурь и похабщина", – возмутились комментаторы.

Ранее Анна Седокова шокировала подписчиков новостью о беременности. Она так и написала "я беременна". Однако позже выяснилось, что Седокова говорила о проекте. Тем не менее, внимательные подписчики стали приглядываться к животу певицы. Многим показалось, что она стала его прикрывать. Даже не эротических фото живот спрятан. В Сети решили, что Анна правда беременна и снялась для горячих фото уже в положении, особо любопытные даже прикинули, что сейчас женщина на четвертом месяце.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 января 2022, 07:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

комментарии

Ответить:

Гость7409823
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... это конечно, это конечно, но, и... Обороты речи просто вершина риторики. Просмотрел весь ролик, думал, когда же запоет, хоть отрывок, хоть из одной песни.
Нет. Одна трындень от якобы певицы.
Синепуп
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Где фото то на шпильках, мать вашу?! Людям подогрели интерес и даже вздрочнуть не даете. Очч жестоко.
1

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