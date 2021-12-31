Седокова поделилась горем накануне Нового года: Потеряла любимого человека

Перед долгими праздниками Анна Седокова подвела итоги 2021 года. Оказалось, что он принес ей несчастье.

В своем микроблоге звезда призналась, что уходящий год стал для нее тяжелым. Она призналась, что потеряла очень дорогого человека. При этом певица не стала уточнять, кого именно.

Артистка выразила надежду на то, что 2022 год будет для нее более счастливым. "Этот год забрал у меня двоих очень важных для меня — самого любимого человека и любимую собаку", – заявила Анна Седокова.

Исполнительница пришла к выводу, что надо становиться жестче, чтобы противостоять бедам и переживать их. Знаменитость добавила, что, несмотря ни на что, не обижается на 2021 год, а уверенно следует в наступающий.

Поклонники встревожились из-за грустного поста Анны Седоковой. Некоторые еще ранее заподозрили, то она говорит о своем муже – баскетболисте Янисе Тимме. Но, стоит отметить, что эти домыслы не получили подтверждения. Звездная пара продолжает делиться в соцсети совместными фото и видео, признаваясь, что очень счастливы друг с другом.

И все же фолловеры поддержали певицу. Они пожелали Анне Седоковой всего наилучшего в наступающем году. "Аня! Ты просто супер женщина!", – заявил один из пользователей Сети.