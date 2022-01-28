"Молимся": Маленькие внуки онкобольного Юдашкина довели до слез

Болезни неизбежны для человечества, как отдельный вид людского страдания. Знаменитый дизайнер Валентин Юдашкин сломлен тяжелым недугом, который бесцеремонно захватил его мысли.
Время идет, и пока одни стареют, другие только начинают пробовать жизнь на вкус. Однажды кутюрье не станет, как не станет и каждого из нас. Но род мужчины продолжится, ведь у него взрослеют такие прекрасные внуки.
Жена модельера Марина разместила в "Инстаграм" снимок, где ее крошки-внуки позируют на спортивной площадке. Прелестные мальчики напомнили Валентина Юдашкина пользователям Сети, народ даже прослезился из-за этого.
Внешние черты дизайнера в особенности перенял его младший внук Аркадий — кучерявый мальчуган с доброй улыбкой. Комментаторы восхитились природной харизмой ребенка и оставили ему немало комплиментов.
Кроме того, люди упомянули о состоянии Валентина Юдашкина. Они понимают, что в семье мужчины страшная беда, ведь с раком не шутят. Фанаты беспокоятся за жизнь кумира. "Дай бог вашему Валентину здоровья. Молимся и надеемся на здоровье. Пусть будет все хорошо", — написала в комментариях поклонница кутюрье.
Напомним, недавно стало известно, как выглядит онкобольной дизайнер в это непростое время. Валентин Юдашкин сильно изменился.