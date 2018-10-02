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Окт. 2, 2018
просмотры: 123

Дочь поддержала больного Юдашкина на подиуме

567

В Париже стартовала Неделя моды. В рамках культового события состоялся показ новой коллекции российского дизайнера Валентина Юдашкина. Примечательно, что на подиум кутюрье вышел вместе с дочерью Галиной, которая поддерживает родителя не только в работе, но и в борьбе с болезнью. Недавно Иосиф Кобзон на всю страну объявил о том, что у модельера рак.

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