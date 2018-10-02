Дочь поддержала больного Юдашкина на подиуме

В Париже стартовала Неделя моды. В рамках культового события состоялся показ новой коллекции российского дизайнера Валентина Юдашкина. Примечательно, что на подиум кутюрье вышел вместе с дочерью Галиной, которая поддерживает родителя не только в работе, но и в борьбе с болезнью. Недавно Иосиф Кобзон на всю страну объявил о том, что у модельера рак.
Артист оставил после себя десятки ролей и зажигательных выступлений
Артист скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции
Очаровательную блондинку поддержали родители
Практика показала, что раздвигать ноги может не только балерина
В отечественном спорте наметилась плохая тенденция
Телеведущая даже запрокинула голову от удовольствия
Очередь из желающих первыми приобрести заветный гаджет поставленных целей не достигла
Поклонники любят актрису за многие из ее достоинств, в число которых входит и внешний вид
Певица отмечает круглую дату
Выдающийся бизнесмен долго не мог добиться расположения красотки, но в конце концов поддалась и она
Прислуга соблазнила мужа Алены
Звезда "Дома-2" сильно изменилась
Ловелас повел себя как свинья
Модель показала дорогущие эксклюзивные подарки