Дочь поддержала больного Юдашкина на подиуме

В Париже стартовала Неделя моды. В рамках культового события состоялся показ новой коллекции российского дизайнера Валентина Юдашкина. Примечательно, что на подиум кутюрье вышел вместе с дочерью Галиной, которая поддерживает родителя не только в работе, но и в борьбе с болезнью. Недавно Иосиф Кобзон на всю страну объявил о том, что у модельера рак.