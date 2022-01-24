MaкSим засудила бывшего любовника: Дочь покинет отца

Марина Максимова продолжает свой путь к привычной жизни. Она еще пока не дает больших концертов, но уже постепенно появляется на мероприятиях.

После того, как любимая артистка миллионов пришла в себя, ее жизнь волнует всех еще сильнее, чем раньше. Судя по всему, пока возвращаться к работе в полной мере она не может, но уже активно занимается делами семейными. Так, появилась информация о том, что знаменитость засудила своего бывшего возлюбленного.

Алексей Луговцов – известный звукорежиссер и отец старшей наследницы МакSим. Они никогда не состояли в официальном браке, несмотря на то, что многие фанаты помнят сказочную церемонию на Бали. Когда возлюбленные вернулись в Москву они решили не расписываться. Через несколько лет появилась на свет девочка, а в 2011 году они приняли решение расстаться.

Марина Максимова нередко говорила, что бывший избранник не помогал ей с дочерью. Однако позднее она пригласила его сняться в клипе, после чего рассказала журналистам, что их отношения наладились. Видимо, сейчас все снова изменилось. Певица подала в суд. Она потребовала, чтобы место жительства дочери было изменено на официальном уровне. Ранее было прописано, что она проживает с отцом.

Источник в суде сообщил, что все требования МакSим были удовлетворены. Судя по всему, девочка покинет родителя. Представители артистки пока отказываются комментировать ситуацию. Стоит ли сейчас вопрос об алиментах – пока не совсем понятно. Детали уточняются.