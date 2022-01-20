Тайный роман, чувства к МакSим и мистическое появление детей: что известно о Никифорове из сериала "БиМ"

Что известно о личной жизни популярного актера.



На прошлой неделе на НТВ выходил сериал "БиМ". Лента режиссера Павла Дроздова получила неплохие рейтинги. Главную роль в телепроекте исполнил 44-летний актер Денис Никифоров.

Денис Никифоров – выпускник Школы-студии МХАТ. Мастером у артиста был Олег Табаков. После получения диплома Дениса зачислили в Московский театр Табакова, где он служит по сей день.

Кинодебют Никифорова состоялся еще во времена студенчества. Олег Табаков устроил ученика в фильм "Грешная любовь". Долгое время артист довольствовался второстепенными и эпизодическими ролями на экране, оттого все силы отдавал любимой "Табакерке". В середине нулевых Денис стал звездой благодаря фильму "Бой с тенью" Алексея Сидорова.

После окончания учебы Денис Никифоров закрутил тайный роман с актрисой, имя которой никогда не называет. Избранница была на десять лет старше артиста. Никифоров и его экс-зазноба в итоге остались друзьями.

Одно время Денис Никифоров интересовался певицей МакSим. Знаменитости познакомились на съемках клипа вокалистки на песню "Отпускаю". В музыкальном ролике есть эпизод, в котором Денис записывает номер артистки. Тогда МакSим диктовала звезде свои реальные контакты. Актер и вокалистка поладили и некоторое время дружили. Никифоров и МакSим пару раз вместе прыгали с парашютом. Серьезных отношений у знаменитостей не случилось.

В 2008 году судьба свела Дениса Никифорова с телеведущей из Краснодара Ириной Темрезовой. Девушка не сразу узнала в новом знакомом звезду экрана. Предложение артист сделал уже через несколько месяцев после первой встречи.

Денис и Ирина мечтали о детях. Пополнения пара ждала пять лет. "Все эти годы доктора лишь руками разводили и не могли объяснить, почему Ира не может забеременеть", – рассказывал в интервью Денис Никифоров.

В декабре 2012 года супруга Никифорова родила двойняшек – Александра и Веронику. Денис был вне себя от счастья. Дети, говорит артист, у него вымоленные. До появления наследников супруги объездили множество святых мест – были в Иерусалиме у Стены Плача и в буддийском храме.

С появлением двойняшек, рассказывал Денис, связна мистическая история, от которой у него буквально мурашки по коже. Оказывается, актеру и его жене подавались "знаки", но тогда они их не считывали. Например, приятель Никифорова и его жена тоже молили о ребенке в Иерусалиме. Друзья актера оставили в Стене Плача одну записку на женской стороне и у них родилась дочь. "А наших записочек было две — на мужской и на женской стороне. И то, что у нас родились двойняшки – не совпадение", – делился Никифоров.