"Она жертва!": Фадеев раскрыл страшную правду об окружении Бузовой

Запись выступления поющей телеведущей на онлайн-мероприятии VK Fest в конце 2021 года шокировала публику.

На видео из-за отсутствия фонограммы Бузова спела своим голосом – сиплым и тихим, за что получила очередную порцию критики: все вокруг заговорили о том, что у телеведущей нет вокальных данных, соответственно, на сцене ей делать нечего.

Известный продюсер Максим Фадеев, на удивление, осуждать телеведущую не стал. Наоборот, после просмотра ее "живого" выступления он заявил, что уважает девушку, однако, по его мнению, музыкальная сфера – это не то, в чем нужно развиваться звезде. Продюсер уверен, что она могла бы преуспеть в чем-то другом, но ее окружение, которое умело манипулирует девушкой и зарабатывает на ней деньги, не позволит это сделать.

"Люди рядом с ней толкают ее на разные странные поступки, обманывают ее, говоря, что у нее все хорошо получается», — заявил именитый продюсер во время прямого эфира на своей странице в "Инстаграм".

Фадеев уверен, что исполнительница хита "Мало половина" – очень способная и реализоваться могла бы в любой другой сфере, то есть, певицей и актрисой быть вовсе не обязательно. У звезды, по его словам, есть куча талантов: например, у нее прекрасно получается вести разные мероприятия – так почему бы не сконцентрироваться на этом?

Выступление без фонограммы – не единственное, за что Бузова получила шквал критики. Недавно на нее свой гнев обрушила блогер Лена Миро, которую возмутило то, как поющая телеведущая проводит новогодние каникулы.