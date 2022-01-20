Молодая мамочка: Бузова в день рождения показала новорожденную девочку

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде. Отец Игорь Дмитриевич Бузов – бывший военнослужащий, мать Ирина Александровна Бузова — стоматолог, заместитель главного врача в 17-й стоматологической районной поликлинике Петербурга.
Ностальгический снимок с мамой Ольга Бузова и опубликовала в социальных сетях. Новорожденная девочка, будущая звезда "Дома-", с молодой мамочкой – кадр получился очень трогательный.
Мать родила Бузову в 25 лет. Самой Бузовой уже 36, но ни детей, ни семьи у нее пока нет. "Мне хочется, чтобы нашелся такой мужчина, который полюбил бы меня как Олю, а не как звезду, как известного человека. Чтобы он был поражен моими чертами лица просто как девушки, был бы влюблен в мою душу, мое чувство юмора, мою харизму. И чтобы думал не о том, как воспользоваться этим ресурсом, а чтобы удержать меня", – пояснила она в недавнем интервью "Дни.ру".
"С праздником! Глядя на старые фотки, всегда ностальгия", "Ох, еще не знали какой кипиш наведет звезда на просторах СНГ", – умиляются подписчики.
День рождения Бузова встречает на горнолыжном курорте в Сочи, в дорогом отеле. С ней любимые друзья, которые ее боготворят.