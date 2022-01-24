Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно

Поющая ведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, что собирается надолго улететь из Москвы.

20 января Ольга Бузова отметила 36-летие. Она несколько дней разбирала подарки и принимала поздравления. Сегодня артистка удивила фанатов новостью о том, что улетает из Москвы, да еще и надолго.

На фото певица предстала с косичками, в спортивном костюме от Gucci и с лучезарной улыбкой. От удовольствия она даже зажмурилась. Ольга Бузова написала в тексте публикации, что отправляется за новыми эмоциями. В связи с этим она предложила подписчикам поиграть в увлекательную игру.

"Так надолго я еще не улетала из Москвы... Немного грустно, но в то же время я безумно счастлива. Лечу навстречу новым впечатлениям и еще... кое-что нужно сделать для вас, мой любимый зритель. А сейчас по традиции вопрос. В какой город я лечу? По прилету отправлю 🎁 тому, кто угадает 😍😍😍 Буду скучать👸🏼 Ваша Оля", – написала Бузова.

Фанаты предположили, что певица Ольга Бузова отправилась в Африку на съемки второго сезона шоу "Звезды в Африке". Другие подумали, что она улетает в Арабские Эмираты или в Турцию.

Пока не известно, куда отправилась артистка. В "Сторис" она публикует кадры из аэропорта. Рядом с ней ее пиарщик Антон Богославский.