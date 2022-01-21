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Шоу-бизнес
Сын выдал правду о состоянии прикованного к кровати Куравлева

Сын выдал правду о состоянии прикованного к кровати Куравлева

В последнее время фанаты Леонида Куравлева переживают за его жизнь, ведь актер загремел в больницу.
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Недавно общественность узнала о госпитализации Леонида Куравлева. Сообщалось, что у актера воспаление легких, однако коронавирусная инфекция у него не подтвердилась. Кроме того, у Куравлева был больной желудок, из-за чего ему даже проводили операцию. Также журналистам удалось пообщаться с соседкой артиста, По ее словам, в последнее время актер был лежачим и никуда не ходил.

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Поклонники актера очень переживали за его состояние. Однако накануне молчание прервал сын артиста, рассказав, что здоровье отца постепенно улучшается. По словам Василия, можно говорить о "положительной динамике". Однако наследник артиста отметил, что о полном выздоровлении пока что говорить рано. Фанаты же Леонида надеются, что вскоре станет известно о его выписке из больницы.

Напомним, что ранее ходили слухи, что Куравлев в последнее время живет в доме престарелых. По словам сотрудников учреждения, к ним в центр привозят пожилых людей на период отсутствия родственников. Стоит отметить, что актер даже освоился в пансионате. Так, по словам работников, сперва он замкнулся, но через некоторое время даже начал выходить из комнаты.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 16:20 Источник: "РИА Новости" • Требует проверки
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